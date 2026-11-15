Сборная России по настольному теннису выиграла первенство Европы до 14 лет

Сборная России победила украинцев в финале ЧЕ по настольному теннису (до 14 лет) Сборная России по настольному теннису выиграла первенство Европы до 14 лет

Москва15 ноя Вести.Юношеская сборная России по настольному теннису завоевала золотые медали первенства Европы для игроков до 14 лет, которое проходит в турецком Невшехире, победив в финале командного первенства сверстников из Украины.

Финальный матч завершился с общим счетом 3-0 в пользу российской команды, в составе которой победы в своих партиях одержали Михаил Кириллов, Виктория Рыбалченко и смешанная пара Елисей Клочко/Олеся Ильина.

Российские спортсмены выступили на соревнованиях без ограничений, вместе с национальными символами - флагом и гимном, который прозвучал на церемонии награждения. При этом финальный матч прошел без провокаций и эксцессов.