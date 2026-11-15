Москва15 нояВести.Юношеская сборная России по настольному теннису завоевала золотые медали первенства Европы для игроков до 14 лет, которое проходит в турецком Невшехире, победив в финале командного первенства сверстников из Украины.
Финальный матч завершился с общим счетом 3-0 в пользу российской команды, в составе которой победы в своих партиях одержали Михаил Кириллов, Виктория Рыбалченко и смешанная пара Елисей Клочко/Олеся Ильина.
Российские спортсмены выступили на соревнованиях без ограничений, вместе с национальными символами - флагом и гимном, который прозвучал на церемонии награждения. При этом финальный матч прошел без провокаций и эксцессов.