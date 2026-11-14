Москва14 нояВести.Юношеская сборная России завоевала золотые медали чемпионата Европы по настольному теннису в возрастной категории до 13 лет. Соревнования проходили в турецком городе Невшехир.
В решающем матче за титул российские спортсмены со счетом 3:0 обыграли команду Украины. В состав национальной сборной вошли Виктория Рыбальченко, Михаил Кириллов, Олеся Ильина и Елисей Клочко.
Российские атлеты выступали на турнире под национальным флагом.
Ранее Международная федерация настольного тенниса (ITTF) полностью восстановила участие российских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой.