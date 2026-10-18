Москва18 окт Вести.Россиянка Элизабет Абраамян победила немку Аннетт Кауфманн в финале чемпионата Европы по настольному теннису, который проходит в Любляне.

Матч закончился со счетом 4:3. Это лучший результат российских спортсменов в одиночном разряде на чемпионатах Европы. До этого россиянки дважды брали бронзу европейского первенства: Ирина Котихина в 2007 году и Полина Михайлова в 2015-м. У мужчин лучшим остается Федор Кузьмин с бронзой 2009 года.

В составе сборной СССР спортсменки пять раз становились лучшими на чемпионатах Европы в одиночном разряде: дважды – Зоя Руднова (1970, 1972) и Валентина Попова (1980, 1984), один раз – Флюра Аббате-Булатова (1988).

23-летняя Абраамян является 11-кратной чемпионкой России. В ее активе четыре победы в одиночном разряде (2022, 2023, 2024, 2025), три – в смешанном (2022, 2025, 2026), по две – в парном разряде (2023, 2026) и командном турнире (2020, 2022). На молодежном ЧЕ-2021 она была лучшей в одиночке и паре. В марте 2026 года победила на международном турнире в Тунисе в одиночном и парном разрядах.

Чемпионат Европы в Любляне стартовал 11 октября. В воскресенье турнир завершится финалом у мужчин в одиночном разряде. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.

Ранее стало известно о победе фигуристов Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова в первом этапе Гран-при России среди спортивных пар.