Андреева - первая за 10 лет россиянка, вышедшая в 1/2 финала Итогового турнира

Мирра Андреева установила исторический рекорд на Итоговом турнире WTA Андреева - первая за 10 лет россиянка, вышедшая в 1/2 финала Итогового турнира

Москва12 ноя Вести.Мирра Андреева стала первой за десять лет российской теннисисткой, которой удалось преодолеть групповой этап Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде.

Россиянка обеспечила себе выход в полуфинал после победы над представительницей Белоруссии Ариной Соболенко со счетом 6:4, 6:0. Соперница Андреевой по следующему раунду определится позднее.

Девятнадцатилетняя теннисистка установила историческое достижение: она стала первой участницей турнира, которой удалось выиграть по одному сету со счетом 6:0 в каждом из двух стартовых матчей. В первой встрече Андреева с аналогичным результатом обыграла украинку Элину Свитолину - 6:4, 6:0.

Ранее в полуфинал Итогового турнира WTA в одиночном разряде выходили семь российских теннисисток: Анна Курникова (2000), Елена Дементьева (2000, 2008), Анастасия Мыскина (2004), Мария Шарапова (2004–2007, 2012, 2015), Анна Чакветадзе (2007), Вера Звонарева (2008, 2010, 2011) и Светлана Кузнецова (2016). При этом групповой формат соревнований появился только в 2003 году.

Андреева также стала самой молодой полуфиналисткой Итогового турнира за последние 17 лет. В 2009 году групповой этап в возрасте 19 лет преодолела датчанка Каролин Возняцки. В полуфинале она уступила американке Винус Уильямс, снявшись с матча во втором сете из-за травмы.

Для Андреевой нынешний Итоговый турнир стал дебютным в одиночном разряде. В прошлом сезоне она участвовала в соревнованиях в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер, однако российский дуэт проиграл все три матча группового этапа.

Итоговый турнир WTA проходит в городе Индиан-Уэллс (США) на хардовом покрытии и завершится 15 ноября. Призовой фонд соревнований составляет 10 миллионов долларов. За титул борются восемь теннисисток, набравших наибольшее количество очков в течение сезона.

Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, занимающая первую строчку мирового рейтинга. В этом году она снялась с соревнований по состоянию здоровья. Единственной россиянкой, выигрывавшей Итоговый турнир в одиночном разряде, остается Мария Шарапова, одержавшая победу в 2004 году.

Ранее сообщалось, что в WTA извинились за трансляцию частных разговоров теннисисток на тренировках.