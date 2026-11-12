Москва12 ноя Вести.Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал Итогового турнира WTA. 19-летняя россиянка обыграла белоруску Арину Соболенко в матче второго тура группового этапа.

Встреча прошла в американском городе Индиан-Уэллсе. Игра завершилась с результатом 6:4, 6:0. В первом сете Андреева уступала 1:3, но затем выиграла 11 геймов подряд.

Российская спортсменка заняла первое место в группе и обеспечила себе досрочный выход в полуфинал, поскольку это ее вторая победа на турнире. Ранее она обыграла украинку Элину Свитолину с таким же счетом 6:4 и 6:0.

В заключительном туре Андреева сыграет с чешкой Каролиной Муховой. А Соболенко встретится со Свитолиной, и победительница матча получит вторую путевку в полуфинал от группы.