Мирра Андреева квалифицировалась на Итоговый турнир WTA Теннисистка Андреева отобралась на Итоговый турнир WTA в одиночном разряде

Москва6 окт Вести.Россиянка Мирра Андреева квалифицировалась на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде.

Это стало возможным после выхода спортсменки в четвертьфинал турнира в Пекине. Андреева стала третьей участницей будущего соревнования после представительниц Белоруссии и Казахстана Арины Соболенко и Елены Рыбакиной.

Для россиянки это второй Итоговый турнир WTA, но первый в одиночном разряде. В прошлом сезоне Андреева отобралась на соревнование в паре с российской теннисисткой Дианой Шнайдер.

В Итоговом турнире WTA поучаствуют восемь лучших теннисисток сезона. Он пройдет в американском Индиан-Уэллсе с 8 по 15 ноября.