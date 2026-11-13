Андреева сыграет с американкой Пегулой в полуфинале Итогового турнира WTA Соперницей Мирры Андреевой в полуфинале турнира WTA станет американка Пегула

Москва13 ноя Вести.Российская теннисистка Мирра Андреева встретится с представительницей США Джессикой Пегулой в полуфинале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

Соревнования проходят в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния).

Андреева пробилась в четверку сильнейших, обыграв в предыдущем матче вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко. Пегула в ночь на пятницу обеспечила себе место в полуфинале после победы над чешкой Линдой Носковой со счетом 7:6 (7:2), 4:6, 7:5.

Во втором полуфинале встретятся Носкова и победительница противостояния Соболенко с украинкой Элиной Свитолиной.

19-летняя Андреева занимает третью строчку мирового рейтинга. В ее активе шесть титулов WTA в одиночном разряде. В июне россиянка впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема, став чемпионкой "Ролан Гаррос". В 2024 году она вместе с Дианой Шнайдер завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в парном разряде.

32-летняя Пегула располагается на пятом месте рейтинга WTA. Американка выиграла 11 турниров в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема стал выход в финал Открытого чемпионата США в 2024 году.

Итоговый турнир WTA проводится на хардовом покрытии и завершится 15 ноября. Призовой фонд соревнований составляет 10 млн долларов. В турнире участвуют восемь теннисисток, набравших наибольшее количество рейтинговых очков по итогам сезона. Действующей чемпионкой является представительница Казахстана Елена Рыбакина, занимающая первое место в мировом рейтинге. Она снялась с соревнований по состоянию здоровья. Среди российских теннисисток победительницей Итогового турнира становилась только Мария Шарапова - в 2004 году.

Ранее сообщалось, что Мирра Андреева установила исторический рекорд на Итоговом турнире WTA.