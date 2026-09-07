Андреева открыла дорогу в четвертьфинал US Open, обыграв Потапову Мирра Андреева впервые прошла в четвертьфинал US Open

Москва7 сен Вести.Пятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева обыграла представительницу Австрии Анастасию Потапову и впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open.

19-летняя теннисистка одержала победу в Нью-Йорке в рамках четвертого круга Открытого чемпионата США. Встреча Андреевой и Потаповой прошла со счетом 5:7, 6:4, 6:3. На корте спортсменки провели 2 часа 27 минут.

Ранее в сезоне 2026 года Андреева стала победительницей Roland Garros, войдя в список самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке.