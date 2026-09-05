Россиянка Калинская победила украинку Свитолину и пробилась в 4-й круг US Open Россиянка Калинская впервые вышла в 4-й круг US Open, победив украинку Свитолину

Москва5 сен Вести.Россиянка Анна Калинская переиграла девятую ракетку мира украинку Элину Свитолину и впервые в своей карьере пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open) который проходит в Нью-Йорке.

Матч между Калинской (21-й номер посева) и Свитолиной (9) завершился со счетом 6:3, 2:6, 6:3 в пользу россиянки. Соперницы провели на корте чуть менее двух часов.

Теперь за выход в в 1/4 финала последнего в сезоне турнира "Большого шлема" Калинская поспорит с американкой Эммой Наварро (26).

Ранее 4 сентября в третий круг US Open пробилась еще одна россиянка Мирра Андреева.