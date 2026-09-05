Москва5 сенВести.Россиянка Анна Калинская переиграла девятую ракетку мира украинку Элину Свитолину и впервые в своей карьере пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open) который проходит в Нью-Йорке.
Матч между Калинской (21-й номер посева) и Свитолиной (9) завершился со счетом 6:3, 2:6, 6:3 в пользу россиянки. Соперницы провели на корте чуть менее двух часов.
Теперь за выход в в 1/4 финала последнего в сезоне турнира "Большого шлема" Калинская поспорит с американкой Эммой Наварро (26).
Ранее 4 сентября в третий круг US Open пробилась еще одна россиянка Мирра Андреева.