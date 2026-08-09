Москва9 авгВести.Российская теннисистка Екатерина Александрова победила белорусскую спортсменку Арину Соболенко в четвертом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в канадском Торонто.
Игра завершилась со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4 в пользу Александровой.
В четвертьфинале Екатерина Александрова встретится с украинкой Элиной Свитолиной.
Екатерина Александрова – 31-летняя российская теннисистка, является Заслуженным мастером спорта России. Победительница восьми турниров WTA (из них пять - в одиночном разряде); обладательница Кубка Билли Джин Кинг. В настоящее время находится на 19-м месте в рейтинге WTA.