Шнайдер после победы над Пегулой вышла в четвертьфинал турнира в Торонто

Россиянка Шнайдер выбила из теннисного турнира в Торонто третью ракетку мира Шнайдер после победы над Пегулой вышла в четвертьфинал турнира в Торонто

Москва8 авг Вести.Российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу над американкой Джессикой Пегулой, занимающей третью строчку мирового рейтинга, в матче четвертого круга турнира Женской теннисной ассоциации (Women's Tennis Association, WTA) в канадском Торонто.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Шнайдер, которая была посеяна под 15-м номером. В следующем раунде 22-летняя россиянка встретится с седьмой ракеткой мира полькой Игой Свентек.

Шнайдер 31 июля стала полуфиналисткой турнира WTA, одержав победу над соотечественницей Людмилой Самсоновой.

Диана Шнайдер занимает 17-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (Women’s Tennis Association, WTA). На ее счету пять побед в одиночном разряде и три – в парном на турнирах под эгидой ассоциации.

Лучшим результатом Шнайдер на турнирах Большого шлема стал выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в июне 2026 года.

В парном разряде она дважды доходила до этой стадии: на Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате Франции в 2025 году. За год до этого Шнайдер в паре с Миррой Андреевой завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже.

Турнир в Торонто относится к категории WTA 1000 и проводится на хардовом покрытии. Соревнования завершатся 13 августа, а их призовой фонд составляет 7,4 миллиона долларов. Действующей победительницей турнира является Виктория Мбоко, которая представляет Канаду. Среди россиянок ранее победу здесь одерживали Динара Сафина в 2008 году и Елена Дементьева в 2009 году.