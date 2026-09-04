Соболенко пожаловалась на запах марихуаны во время матча на US Open

Инцидент на US Open: зрители мешали Арине Соболенко курением марихуаны Соболенко пожаловалась на запах марихуаны во время матча на US Open

Москва4 сен Вести.Первая ракетка мира Арина Соболенко в ходе матча третьего круга US Open против представительницы Узбекистана Камиллы Рахимовой пожаловалась судье на вышке на резкий запах марихуаны, идущий с трибун стадиона в Нью-Йорке.

Несмотря на дискомфорт, белорусская теннисистка одержала уверенную победу со счетом 6:3, 6:4 и вышла в четвертый раунд турнира Большого шлема, где встретится с победительницей пары Тэйлор Таунсенд — Диана Шнайдер.

Использование марихуаны на территории спортивного комплекса запрещено правилами турнира, хотя само вещество легализовано в штате Нью-Йорк с 2021 года.