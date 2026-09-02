Первая ракетка России Медведев вышел в третий раунд US Open Первая ракетка России Медведев прошел в третий раунд US Open

Москва2 сен Вести.Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

В матче второго круга седьмой номер посева Медведев обыграл американца Себастьяна Горзни со счетом 6:1, 6:3, 7:5​​​. Спортсмены провели на корте 2 часа 7 минут.

Во время матча первого круга против француза Юго Гастона Медведев привлек внимания трибун тем, что активно жевал жвачку во время розыгрышей. По словам спортсмена, во время игр он часто сталкивается с проблемой сильной сухости во рту, а идею жевать жвачку на корте он подсмотрел у профессиональных игроков в бейсбол. После этого бейсбольный клуб "Нью-Йорк Метс" вручил российскому теннисисту в качестве подарка ведро с 300 жвачками.

Медведев является чемпионом US Open 2021 года. В третьем круге он сыграет против победителя встречи Хауме Муньяр (Испания) – Артур Риндеркнеш (Франция).

US Open – это один из четырех престижнейших турниров Большого шлема. Соревнование проходит на хардовых кортах Нью-Йорка.