Серб Новак Джокович проиграл в первом круге на своем 20-м в карьере US Open

Самый титулованный теннисист планеты Джокович вылетел в первом круге US Open Серб Новак Джокович проиграл в первом круге на своем 20-м в карьере US Open

Москва31 авг Вести.Самый титулованный из действующих теннисистов мира серб Новак Джокович вылетел на старте Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в Нью-Йорке.

В матче первого круга последнего в сезоне турнира "Большого шлема" Джокович (4-й номер посева) уступил аргентинцу Мариано Навоне со счетом 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6. Встреча продолжалась 4 часа 40 минут.

По ходу игры 39-летний серб испытывал проблемы со здоровьем, его тошнило прямо на корте, и ему пришлось несколько раз вызывать на помощь бригаду медиков.

Навоне во втором круге US Open сыграет с победителем матча между итальянцем Маттео Берреттини и швейцарцем Станисласом Вавринкой.

Джокович - 24-кратный победитель турниров Большого шлема, в том числе он выигрывал US Open четыре раза. Нынешний Открытый чемпионат США был 20-м в карьере серба.

Ранее 30 августа во второй круг турнира пробился российский теннисист Даниил Медведев (7).