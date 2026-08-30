Москва30 авгВести.Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата США (US Open). На старте турнира он обыграл француза Юго Гастона.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2, 6:4 в пользу первой ракетки России. Соперник Медведева во втором круге определится в матче между бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном и американцем Себастьяном Горзни.
Ранее российский спортсмен отказался от участия в миксте на US Open.
В настоящее время 30-летний Медведев занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В его активе победа на US Open – 2021.