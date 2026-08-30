Медведев вышел во второй круг US Open, обыграв Гастона

Первая ракетка России Медведев обыграл Гастона и вышел во второй круг US Open Медведев вышел во второй круг US Open, обыграв Гастона

Москва30 авг Вести.Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата США (US Open). На старте турнира он обыграл француза Юго Гастона.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2, 6:4 в пользу первой ракетки России. Соперник Медведева во втором круге определится в матче между бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном и американцем Себастьяном Горзни.

Ранее российский спортсмен отказался от участия в миксте на US Open.

В настоящее время 30-летний Медведев занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В его активе победа на US Open – 2021.