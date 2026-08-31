Александрова обыграла американку Кесслер и вышла во второй круг US Open

Александрова вышла во второй круг US Open Александрова обыграла американку Кесслер и вышла во второй круг US Open

Москва31 авг Вести.Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг Открытого чемпионата США (US Open).

В рамках первого круга соревнований она уверенно обыграла американку Маккартни Кесслер. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу российской спортсменки.

Александрова в настоящее время находится на 19-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе пять побед на соревнованиях под эгидой этой организации в одиночном разряде.

Во второй круг US Open также вышел российский теннисист Даниил Медведев. Он обыграл француза Юго Гастона.