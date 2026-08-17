Первая ракетка мира Соболенко вышла в третий круг турнира WTA в Цинциннати

Теннисистка Соболенко вышла в третий круг "Мастерса" в Цинциннати Первая ракетка мира Соболенко вышла в третий круг турнира WTA в Цинциннати

Москва17 авг Вести.Белорусская теннисистка Арина Соболенко преодолела второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (Women’s Tennis Association, WTA) серии "Мастерс", проходящего в американском Цинциннати (штат Огайо).

Первая ракетка мира одержала победу над представительницей Австралии Талией Гибсон, которая находится на 65-й позиции рейтинга WTA. Матч завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:2).

В следующем раунде Соболенко предстоит встреча с китайской теннисисткой Ван Синьюй, которая в рейтинге WTA занимает 36-е место.

Призовой фонд WTA 1000 превышает 7,4 миллиона долларов.

Ранее в третий круг турнира серии "Мастерс" в Цинциннати также вышел россиянин Андрей Рублев.