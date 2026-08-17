Москва17 авгВести.Белорусская теннисистка Арина Соболенко преодолела второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (Women’s Tennis Association, WTA) серии "Мастерс", проходящего в американском Цинциннати (штат Огайо).
Первая ракетка мира одержала победу над представительницей Австралии Талией Гибсон, которая находится на 65-й позиции рейтинга WTA. Матч завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:2).
В следующем раунде Соболенко предстоит встреча с китайской теннисисткой Ван Синьюй, которая в рейтинге WTA занимает 36-е место.
Призовой фонд WTA 1000 превышает 7,4 миллиона долларов.
Ранее в третий круг турнира серии "Мастерс" в Цинциннати также вышел россиянин Андрей Рублев.