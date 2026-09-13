Соболенко сломала ракетку после поражения от Рыбакиной в финале US Open

Соболенко сломала ракетку после проигранного финала US Open Соболенко сломала ракетку после поражения от Рыбакиной в финале US Open

Москва13 сен Вести.Белорусская теннисистка Арина Соболенко разбила ракетку после поражения от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в финале Открытого чемпионата США. Матч завершился со счетом 6:4, 5:7, 6:2 в пользу Рыбакиной.

После встречи Соболенко села на скамейку и несколько раз ударила ракеткой о покрытие корта. Когда к ней приблизился оператор, спортсменка попросила оставить ее в покое, использовав нецензурную лексику.

Рыбакина впервые выиграла US Open и завоевала третий титул Большого шлема. Это была третья встреча соперниц в финалах турниров этой серии: ранее они обменялись победами на Australian Open.

14 сентября казахстанская теннисистка впервые возглавит рейтинг WTA, сместив Соболенко с первой позиции.

Ранее Соболенко пожаловалась судье на резкий запах марихуаны, идущий с трибун стадиона в Нью-Йорке.