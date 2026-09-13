Рыбакина выиграла US Open и стала первой ракеткой мира

Теннисистка Рыбакина стала победительницей US Open - 2026 Рыбакина выиграла US Open и стала первой ракеткой мира

Москва13 сен Вести.Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина завоевала свой первый титул на Открытом чемпионате США, победив в финале белоруску Арину Соболенко.

Решающий матч завершился в трех сетах — 6:4, 5:7, 6:2. Рыбакина была посеяна на турнире под вторым номером, Соболенко — под первым.

Победа в Нью-Йорке стала для представительницы Казахстана третьей на турнирах Большого шлема. Ранее она выиграла Уимблдон в 2022 году и Australian Open в 2026-м.

По итогам US Open уроженка Москвы впервые поднимется на вершину мирового рейтинга, сменив на первой строчке Соболенко. Белорусская спортсменка удерживала титул первой ракетки мира с осени 2024 года.

Ранее Соболенко пожаловалась судье на резкий запах марихуаны, идущий с трибун стадиона в Нью-Йорке.