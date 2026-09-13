Москва13 сенВести.Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина завоевала свой первый титул на Открытом чемпионате США, победив в финале белоруску Арину Соболенко.
Решающий матч завершился в трех сетах — 6:4, 5:7, 6:2. Рыбакина была посеяна на турнире под вторым номером, Соболенко — под первым.
Победа в Нью-Йорке стала для представительницы Казахстана третьей на турнирах Большого шлема. Ранее она выиграла Уимблдон в 2022 году и Australian Open в 2026-м.
По итогам US Open уроженка Москвы впервые поднимется на вершину мирового рейтинга, сменив на первой строчке Соболенко. Белорусская спортсменка удерживала титул первой ракетки мира с осени 2024 года.
Ранее Соболенко пожаловалась судье на резкий запах марихуаны, идущий с трибун стадиона в Нью-Йорке.