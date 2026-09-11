Соболенко сыграет против Рыбакиной в финале US Open

Соболенко встретится с Рыбакиной в финале US Open Соболенко сыграет против Рыбакиной в финале US Open

Москва11 сен Вести.Белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится в финале Открытого чемпионата США с уроженкой Москвы Еленой Рыбкиной, которая выступает за Казахстан.

Первая ракетка мира Соболенко в полуфинале чемпионата за 1 час 20 минут справилась с американкой Джессикой Пегулой (третья ракетка мира) со счетом 7:5, 6:2​​​.

Рыбакина же в полуфинале в трех сетах обыграла другую американскую теннисистку – Коко Гауфф (4-й номер рейтинга WTA) со счетом 3:6, 6:4, 6:4.

Таким образом, Соболенко и Рыбакина встретятся в финале женского одиночного разряда турнира в Нью-Йорке в субботу, 12 сентября.

При этом ожидается, что Рыбакина в понедельник, 14 сентября, поднимется на первое место обновленного рейтинга WTA и сместит Соболенко. Белорусская спортсменка удерживала титул первой ракетки мира с осени 2024 года.

В ходе третьего круга US Open Соболенко жаловалась судье нна резкий запах марихуаны, идущий с трибун стадиона в Нью-Йорке.