Андреева и Рублев обыграли чемпионов US Open и вышли в четвертьфинал турнира

Андреева и Рублев вышли в 1/4 финала микста US Open Андреева и Рублев обыграли чемпионов US Open и вышли в четвертьфинал турнира

Москва26 авг Вести.Российские теннисисты Мирра Андреева и Андрей Рублев вышли в четвертьфинал микста на US Open, обыграв итальянцев Сару Эррани и Андреа Вавассори в матче первого круга.

Итальянский дуэт является действующим чемпионом в смешанном разряде Открытого чемпионата США по теннису.

Андреевой 19 лет, она занимает 5-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. 28-летний Рублев располагается на 24-й строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде.

US Open является заключительным в сезоне турниром Большого шлема. Финальный матч в миксте состоится 26 августа.

Ранее стало известно, что первая ракетка мира итальянец Янник Синнер не выступит на грядущем Открытом чемпионате США по теннису. Он пропустит соревнование из-за травмы правого колена.

Россиянка Диана Шнайдер вместе с норвежцем Каспером Руудом сыграют с Андреевой и Рублевым в 1/4 финала микста Открытого чемпионате США