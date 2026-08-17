Рублев вышел в третий круг "Мастерса" в Цинциннати Рублев преодолел барьер второго раунда на теннисном турнире серии "Мастерс"

Москва17 авг Вести.Российский теннисист Андрей Рублев успешно вышел в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (Association of Tennis Professionals, ATP) серии "Мастерс", проходящего в американском Цинциннати (штат Огайо).

В поединке второго раунда Рублев в двух сетах нанес поражение представителю Испании Пабло Карреньо-Бусте со счетом 7:6 (7:5), 6:1.

За право пройти в четвертьфинальную стадию Рублев, занимающий 18-ю строчку в мировом рейтинге ATP, поборется с аргентинским теннисистом Франсиско Черундоло и португальцем Нуну Боржешем.

Между тем Рублев проиграл китайцу Шану Цзюньчэну в матче второго круга турнира ATP серии "Мастерс 1000" в канадском Монреале.