Рублев обыграл Сафиуллина в матче второго круга турнира АТР в Пекине Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Пекине, обыграв Сафиуллина

Москва3 окт Вести.Российский теннисист Андрей Рублев обыграл своего соотечественника Романа Сафиуллина в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине. Этим он обеспечил себе выход в четвертьфинал соревнований.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:4 в пользу Рублева. В четвертьфинале победитель выйдет на корт против австралийца Алекса де Минуара.

Андрей Рублев не получил номер посева на этом турнире. Сафиуллин в свою очередь должен был выступать в квалификации к основной сетке, но не смог сделать этого из-за выхода в полуфинал состязаний в Ханчжоу на прошлой неделе. В результате организаторы предоставили теннисисту специальное приглашение.