Теннисисты Медведев и Рублев сыграют в финале турнира в Ханчжоу

Теннисисты Медведев и Рублев сыграют первый за 3,5 года финал турнира ATP Теннисисты Медведев и Рублев сыграют в финале турнира в Ханчжоу

Москва28 сен Вести.Теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев 29 сентября впервые за 3,5 года сыграют в одиночном разряде в финале турнира АТР-250 (Ассоциации теннисистов-профессионалов) в китайском Ханчжоу.

В полуфинале Медведев обыграл другого россиянина - Романа Сафиуллина (7:5, 6:4). А Рублев в своем полуфинале справился с французом Кирияном Жаке (7:6 (7:0), 6:1). Медведев в этом сезоне выиграл турниры в австралийском Брисбене и Дубае, Рублев взял трофей в шведском Бостаде.

По счету это седьмой российский финал в истории турниров ATP - первый состоялся 32 года назад.

Турнир в Ханчжоу относится к категории ATP-250. Призовой фонд составляет более $1 млн. Действующим победителем соревнования является представитель Казахстана Александр Бублик.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублев повредил руку во время четвертьфинального матча против француза Юго Гастона на турнире ATP-250 в Ханчжоу.