Рублев одержал волевую победу над лаки-лузером Виртаненом на старте US Open

Рублев победил Виртанена на старте US Open и вышел во второй круг Рублев одержал волевую победу над лаки-лузером Виртаненом на старте US Open

Москва31 авг Вести.Российский теннисист Андрей Рублев одержал волевую победу над спортсменом из Финляндии Отто Виртаненом в первом круге Открытого чемпионата США.

Рублев уступил в двух стартовых партиях, однако сумел переломить ход встречи и выиграл со счетом 6:7 (5:7), 6:7 (0:7), 6:0, 6:2, 7:6 (10:5). Матч продолжался 3 часа 42 минуты.

Россиянин занимает 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, его соперник — 109-е. Виртанен оказался в основной сетке турнира как лаки-лузер ("счастливый неудачник" — спортсмен, проигравший в финале отборочного турнира (квалификации), но все равно попавший в основную сетку соревнований - прим. ред.) после снятия хорвата Марина Чилича.

За выход в третий круг Рублев поспорит с 39-й ракеткой мира испанцем Даниэлем Меридой.

Ранее стало известно, что российские теннисисты Мирра Андреева и Андрей Рублев вышли в четвертьфинал микста на US Open, обыграв итальянцев Сару Эррани и Андреа Вавассори в матче первого круга.