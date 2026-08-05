Москва5 авгВести.Россиянин Андрей Рублев проиграл китайцу Шану Цзюньчэну в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс 1000" в канадском Монреале.
Соперники провели на корте 2 часа 43 минуты. Встреча завершилась со счетом 7:5, 4:6, 7:6 (7:5) в пользу Цзюньчэна, выступающего по защищенному рейтингу. В третьем круге представитель Китая сыграет с итальянцем Лучано Дардери.
Рублеву 28 лет, он занимает 16-е место в рейтинге ATP.
Цзюньчэну 21 год, он располагается на 281-й строчке мирового рейтинга. Теннисист выиграл 1 титул ATP в одиночном разряде.
Ранее Рублев выиграл турнир в Швеции.