Теннисист Рублев уступил 281-й ракетке мира на старте "Мастерса" в Монреале

Россиянин Андрей Рублев проиграл 281-й ракетке мира на "Мастерсе" в Монреале Теннисист Рублев уступил 281-й ракетке мира на старте "Мастерса" в Монреале

Москва5 авг Вести.Россиянин Андрей Рублев проиграл китайцу Шану Цзюньчэну в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс 1000" в канадском Монреале.

Соперники провели на корте 2 часа 43 минуты. Встреча завершилась со счетом 7:5, 4:6, 7:6 (7:5) в пользу Цзюньчэна, выступающего по защищенному рейтингу. В третьем круге представитель Китая сыграет с итальянцем Лучано Дардери.

Рублеву 28 лет, он занимает 16-е место в рейтинге ATP.

Цзюньчэну 21 год, он располагается на 281-й строчке мирового рейтинга. Теннисист выиграл 1 титул ATP в одиночном разряде.

Ранее Рублев выиграл турнир в Швеции.