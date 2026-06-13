Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира ATP в Нидерландах

Теннисист Медведев не смог выйти в финал турнира в Нидерландах Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира ATP в Нидерландах

Москва13 июн Вести.Россиянин Даниил Медведев уступил поляку Камилю Майхшаку в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нидерландском Хертогенбосе.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:1 в пользу спортсмена из Польши, который занимает 76-е место в рейтинге ATP и не имел номера посева. Россиянин был посеян под 3-м номером.

Медведеву 30 лет. В 2022 году он 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе сборной РФ Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

12 июня сообщалось, что Даниил Медведев обыграл оппонента из Нидерландов Тейса Бугарда в матче второго круга турнира ATP. Эта победа обеспечила ему выход в четвертьфинал соревнований.

В марте текущего года Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга АТР впервые с июня 2025 года – сейчас он занимает 8-е место.