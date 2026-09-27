Москва27 сенВести.Российский теннисист Андрей Рублев повредил руку во время четвертьфинального матча против француза Юго Гастона на турнире ATP 250 в китайском Ханчжоу.
В ходе матча Рублев ударил рукой по рекламному щиту и разбил ее до крови. Из-за кровотечения россиянину потребовался медицинский перерыв.
Несмотря на повреждение, Рублев одержал победу в трех сетах - 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:1. Россиянин получил на турнире второй номер посева, тогда как Гастон выступал без номера посева.
28-летний Рублев занимает 25-е место в одиночном рейтинге ATP. На его счету 18 титулов на турнирах организации. На соревнованиях Большого шлема россиянин доходил до четвертьфинала.
Призовой фонд турнира в Ханчжоу превышает 1 миллион долларов. Действующим чемпионом соревнований является представитель Казахстана Александр Бублик.