Рублев разбил руку о рекламный щит во время матча в Ханчжоу

Теннисист Рублев разбил руку до крови и вышел в полуфинал турнира АТР Рублев разбил руку о рекламный щит во время матча в Ханчжоу

Москва27 сен Вести.Российский теннисист Андрей Рублев повредил руку во время четвертьфинального матча против француза Юго Гастона на турнире ATP 250 в китайском Ханчжоу.

В ходе матча Рублев ударил рукой по рекламному щиту и разбил ее до крови. Из-за кровотечения россиянину потребовался медицинский перерыв.

Несмотря на повреждение, Рублев одержал победу в трех сетах - 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:1. Россиянин получил на турнире второй номер посева, тогда как Гастон выступал без номера посева.

28-летний Рублев занимает 25-е место в одиночном рейтинге ATP. На его счету 18 титулов на турнирах организации. На соревнованиях Большого шлема россиянин доходил до четвертьфинала.

Призовой фонд турнира в Ханчжоу превышает 1 миллион долларов. Действующим чемпионом соревнований является представитель Казахстана Александр Бублик.