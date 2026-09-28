Рублев вышел в финал теннисного турнира в Китае Рублев сыграет в финале теннисного турнира в Ханчжоу

Москва28 сен Вести.На теннисном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Ханчжоу определится российский победитель. Андрей Рублев вышел в финал соревнований, обыграв француза Кириана Жаке, а соперником россиянина станет победитель матча между соотечественниками - Даниилом Медведевым и Романом Сафиуллиным.

Встреча Рублева и Жаке завершилась со счетом 7:6 (7:0), 6:1. Россиянин, получивший второй номер посева, уверенно выиграл второй сет. Жаке выступал на турнире без номера посева.

Российские теннисисты впервые с 2023 года встретятся в финале турнира ATP в одиночном разряде. Тогда Медведев обыграл Рублева в решающем матче соревнований в Дубае. Всего это будет седьмой финал ATP с участием россиян. Впервые такое произошло в 1994 году, когда Евгений Кафельников победил Александра Волкова в Аделаиде.

Андрей Рублев - 28-летний российский теннисист, занимает 24-е место в мировом рейтинге ATP. На его счету 18 титулов на турнирах организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году он стал олимпийским чемпионом в миксте вместе с Анастасией Павлюченковой, а также выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP в составе сборной России.

Даниил Медведев - 30-летний российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021-го), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде.

Роман Сафиуллин - 29-летний российский теннисист, победитель девяти турниров ATP Challenger (из них восемь - в одиночном разряде), победитель одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии 2015 года).