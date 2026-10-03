Москва3 октВести.Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине, обеспечив себе выход в четвертьфинал состязаний.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3. Эта победа стала для Медведева шестой подряд на данном турнире.
В четвертьфинале россиянин выйдет на поле против победителя матча между Франсиско Черундоло и Якубом Меншиком.
До турнира в Пекине Медведев выиграл соревнования в Ханчжоу, где в финальном матче обыграл своего соотечественника Андрея Рублева.
Рублев ранее также вышел в четвертьфинал турнира в Пекине.