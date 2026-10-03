Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине

Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине, обыграв Штруффа Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине

Москва3 окт Вести.Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине, обеспечив себе выход в четвертьфинал состязаний.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3. Эта победа стала для Медведева шестой подряд на данном турнире.

В четвертьфинале россиянин выйдет на поле против победителя матча между Франсиско Черундоло и Якубом Меншиком.

До турнира в Пекине Медведев выиграл соревнования в Ханчжоу, где в финальном матче обыграл своего соотечественника Андрея Рублева.

Рублев ранее также вышел в четвертьфинал турнира в Пекине.