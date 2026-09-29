Медведев обыграл Рублева в Китае Медведев обыграл Рублева в финале турнира ATP 250 в Ханчжоу

Москва29 сен Вести.Первая ракетка России Даниил Медведев победил соотечественника Андрея Рублева в финале турнира категории ATP 250 в Ханчжоу (Китай). Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Медведева, продолжавшаяся 1 час 34 минуты. Призовой фонд соревнований превышает $1 млн.

Медведев имел первый номер посева, а Рублев — второй.

Теннисисты во второй раз встретились в финале турнира ATP. Впервые они сыграли в решающем матче в 2023 году на соревнованиях в Дубае, где Медведев победил со счетом 6:2, 6:2. Финал в Ханчжоу стал седьмым полностью российским финалом в истории ATP.

За победу Медведев получит более $158 тыс. призовых, Рублев - $92,2 тыс.

Для 30-летнего Медведева этот финал стал четвертым в текущем сезоне. Россиянин завоевал третий трофей в году и 24-й титул в карьере.