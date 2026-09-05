Первая ракетка России Мирра Андреева вышла в четвертый круг US Open

Мирра Андреева впервые в карьере вышла в четвертый круг US Open Первая ракетка России Мирра Андреева вышла в четвертый круг US Open

Москва5 сен Вести.Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла чешку Николу Бартункову в третьем круге Открытого чемпионата США.

Матч завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:5) в пользу посеянной под пятым номером Андреевой​​​. Бартункова занимает 34-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 1 час 38 минут.

Следующей соперницей Андреевой станет представляющая Австрию уроженка Саратова Анастасия Потапова (24-й номер посева), которая обыграла прошлогоднюю финалистку US Open американку Аманду Анисимову (10). 19-летняя Андреева впервые в карьере вышла в четвертый круг Открытого чемпионата США, ранее она доходила только до третьего раунда.

US Open проходит на хардовых кортах Нью-Йорка.

Ранее стало известно, что россиянка Анна Калинская обыграла девятую ракетку мира украинку Элину Свитолину и пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису.