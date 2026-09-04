Теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг US Open Андреева вышла в третий круг US Open, обыграв немку Лис

Москва4 сен Вести.Российская теннисистка Мирра Андреева в матче второго круга Открытого чемпионата США (US Open) обыграла немку Еву Лис.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу 19-летней россиянки. Игра продолжалась чуть более одного часа.

Андреева занимает пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Она во второй раз в карьере вышла в третий круг US Open.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг US Open.

Между тем самый титулованный из действующих теннисистов мира серб Новак Джокович вылетел на старте турнира. Он уступил аргентинцу Мариано Навоне, а во время игры испытывал проблемы со здоровьем.