Победа на US Open сделала Елену Рыбакину первой ракеткой планеты Елена Рыбакина впервые в карьере возглавила мировой рейтинг WTA

Москва14 сен Вести.Уроженка Москвы Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, впервые в карьере заняла первую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она стала первой представительницей Казахстана в истории, возглавившей мировой рейтинг.

Взлет 27-летней спортсменки произошел благодаря победе на Открытом чемпионате США (US Open), где в финальном поединке она обыграла белоруску Арину Соболенко, опустившуюся на второе место. Тройку лучших теннисисток мира замыкает американка Джессика Пегула.

Первой ракеткой России осталась 19-летняя Мирра Андреева, занимающая пятое место. Диана Шнайдер поднялась на 13-ю строчку, Анна Калинская переместилась на 22-ю позицию, а Екатерина Александрова расположилась на 21-м месте.