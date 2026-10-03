Первая ракетка мира Рыбакина вылетела от 118-й ракетки Чараевой Рыбакина уступила Чараевой во втором круге турнира WTA 1000 в Пекине

Москва3 окт Вести.Первая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, проиграла Алине Чараевой, выступающей за Армению, в матче второго круга турнира категории WTA 1000 в Пекине. Призовой фонд соревнований превышает 9 миллионов долларов.

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 11 минут, завершилась в пользу армянской теннисистки со счетом 3:6, 6:4, 6:3. Для Рыбакиной этот турнир стал первым после триумфа на US Open, где она завоевала свой третий титул Большого шлема и впервые в карьере возглавила мировой рейтинг. В Пекине она получила первый номер посева и вступила в борьбу со второго круга.

Чараева занимает 118-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Этим летом она сменила спортивное гражданство с российского на армянское. В следующем раунде ее соперницей станет представительница Великобритании Сонай Картал, занимающая 129-е место в рейтинге.