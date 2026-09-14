Зверев и Рыбакина заработали рекордные призовые после победы на US Open

Зверев и Рыбакина получили рекордные призовые после победы на US Open Зверев и Рыбакина заработали рекордные призовые после победы на US Open

Москва14 сен Вести.Представитель Германии Александр Зверев и выступающая за Казахстан Елена Рыбакина после победы на US Open получили рекордные призовые для официальных турниров за всю историю тенниса.

Каждый из победителей соревнования в одиночном разряде заработали 5,5 миллиона долларов. Проигравшие в финале американец Бен Шелтон и белоруска Арина Соболенко получили по 2,8 миллиона долларов.

Прежним рекордсменами были Соболенко и испанец Карлос Алькарас. За победу на US Open в 2025 году они получили по 5 млн долларов.

Рыбакина благодаря победе на US Open впервые в карьере заняла первую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она стала первой представительницей Казахстана в истории, возглавившей мировой рейтинг.