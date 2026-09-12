Хачанов не смог выйти в финал US Open, проиграв Звереву

Хачанов проиграл Звереву и не вышел в финал US Open Хачанов не смог выйти в финал US Open, проиграв Звереву

Москва12 сен Вести.Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Германии Александру Звереву в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open).

Спортсмены провели на корте почти 3 часа, встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6).

Ранее Хачанов обыграл американца Лернера Тьена в матче четвертого круга, а затем сыграл с бельгийцем Александром Блоксом в четвертьфинале. Теннисист из Бельгии отказался от продолжения матча по состоянию здоровья.

Хачанов занимает 50-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Зверев – 2-е.

В финале турнира немец сыграет с победителем пары Фрэнсис Тиафо — Бен Шелтон.