Москва10 сен Вести.Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 50-ю строчку в мировом рейтинге, вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в Нью-Йорке. Его соперник – бельгиец Александр Блокс отказался от продолжения матча по состоянию здоровья.

Еще перед началом игры Блокс сообщал о боли в ребре, а по ходу встречи дважды брал медицинские тайм-ауты. В итоге матч продолжался 1 час 38 минут и завершился со счетом 6:2, 7:5, 3:2 в пользу россиянина.

В полуфинале US Open Хачанов сыграет с победителем встречи между Александром Зверевым из Германии и Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов.