Медведев не смог пробиться в четвертьфинал US Open, проиграв Тиафо

Медведев не смог выйти в четвертьфинал US Open Медведев не смог пробиться в четвертьфинал US Open, проиграв Тиафо

Москва7 сен Вести.Первая ракетка России Даниил Медведев не смог попасть в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Российский теннисист проиграл американцу Фрэнсису Тиафо. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:4, 7:6 (8:6) и продолжалась 2 часа 55 минут.

Сейчас 30-летний Медведев занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (Association of Tennis Professionals, ATP). В активе россиянина победа на US Open в 2021 году.

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла чешку Николу Бартункову и впервые в карьере вышла в четвертый круг US Open.