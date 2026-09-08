Россиянин Хачанов пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису Российский теннисист Хачанов стал четвертьфиналистом US Open

Москва8 сен Вести.В Нью-Йорке завершился матч четвертого круга Открытого чемпионата США между россиянином Кареном Хачановым и американцем Лернером Тьеном. Российский теннисист оказался сильнее соперника со счетом 7:5, 4:6, 6:7 (6:8), 6:1, 6:4.

Для победы ему пришлось провести все пять партий. Матч между спортсменами продолжался 3 часа 49 минут.

Хачанов, занимающий 50-е место в рейтинге ATP, в четвертьфинале сразится с представителем Бельгии Александром Блоксом (28-й номер посева).

Ранее стало известно, что первая ракетка России Даниил Медведев не смог выйти в 1/4 финала, уступив Фрэнсису Тиафо из США.