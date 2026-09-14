Теннисист Зверев впервые в карьере выиграл US Open Немецкий теннисист Зверев обыграл американца Шелтона в финале US Open

Москва14 сен Вести.Немецкий теннисист Александр Зверев впервые в своей карьере стал победителем Открытого чемпионата США (US Open), обыграв в финале американского спортсмена Бена Шелтона.

Турнир проходил в Нью-Йорке. Встреча Зверева, который был посеян по 1 номером, с Шелтоном (8-й номер) продолжалась чуть более трех с половиной часов и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2 в ползу представителя ФРГ.

За победу на US Open Зверев получит призовые в размере 5,5 миллиона долларов. Его сопернику достанутся 2,8 миллиона долларов.

Для Зверева это вторая победа на турнирах Большого шлема. До этого он стал победителем Открытого чемпионата Франции 2026 года (Roland Garros).

Ранее сообщалось, что россиянин Карен Хачанов проиграл Звереву в полуфинале US Open. Их встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6).