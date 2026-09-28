Москва28 сен Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил первую ракетку мира Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени. Теннисистка удостоена награды за выдающиеся спортивные достижения и вклад в развитие и популяризацию тенниса в республике. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Токаев встретился с Рыбакиной в своей резиденции в Астане. Во время встречи президент Казахстана отметил не только спортивные результаты теннисистки, но и ее поведение за пределами корта.

После ваших побед наши дети проявляют интерес к теннису, в большом количестве записываются в секции, хотят тоже стать чемпионами. Вы подаете положительный пример нашим детям, и это очень хорошо сказал глава республики

Рыбакина родилась в Москве и с 2018 года представляет Казахстан. В сентябре она стала победительницей US Open - 2026, обыграв в финале белоруску Арину Соболенко.