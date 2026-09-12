Трамп назвал Токаева сильным лидером и пожелал сотрудничать с Казахстаном

Трамп назвал Токаева сильным лидером Трамп назвал Токаева сильным лидером и пожелал сотрудничать с Казахстаном

Москва12 сен Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев является сильным и решительным лидером. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в своем поздравительном письме в преддверии 35-летия независимости республики

Послание от американского лидера Токаев получил лично от спецпосланника президента США Серджио Гора. Их встреча прошла на полях саммита БРИКС, а затем текст письма Трампа опубликовали казахстанские средства массовой информации и пресс-служба главы республики.

Народу Казахстана посчастливилось иметь в вашем лице сильного и решительного лидера. Для меня большая честь присоединиться к празднованию этого важного этапа говорится в тексте послания главы Белого дома

Трамп добавил, что высоко ценит стратегическое партнерство с Казахстаном. Он заявил о желании продолжать развитие двусторонних отношений с Токаевым.

В ноябре 2025 года казахстанский и американский лидеры встретились в Вашингтоне. Тогда Токаев назвал Трампа посланным свыше государственным деятелем.