Москва12 сенВести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев является сильным и решительным лидером. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в своем поздравительном письме в преддверии 35-летия независимости республики
Послание от американского лидера Токаев получил лично от спецпосланника президента США Серджио Гора. Их встреча прошла на полях саммита БРИКС, а затем текст письма Трампа опубликовали казахстанские средства массовой информации и пресс-служба главы республики.
Народу Казахстана посчастливилось иметь в вашем лице сильного и решительного лидера. Для меня большая честь присоединиться к празднованию этого важного этапаговорится в тексте послания главы Белого дома
Трамп добавил, что высоко ценит стратегическое партнерство с Казахстаном. Он заявил о желании продолжать развитие двусторонних отношений с Токаевым.
В ноябре 2025 года казахстанский и американский лидеры встретились в Вашингтоне. Тогда Токаев назвал Трампа посланным свыше государственным деятелем.