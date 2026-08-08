Президент Азербайджана оценил роль Трампа в достижении мира на Кавказе

Ильхам Алиев направил письмо Дональду Трампу по случаю мирных соглашений Президент Азербайджана оценил роль Трампа в достижении мира на Кавказе

Москва8 авг Вести.Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту США Дональду Трампу по случаю годовщины Вашингтонского саммита 2025 года. В своем обращении азербайджанский лидер заявил, что отношения Баку и Вашингтона достигли высшей точки за всю 34-летнюю историю дипломатических связей.

Трехсторонняя совместная декларация, подписанная в Белом доме, Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений, парафированное между Азербайджаном и Арменией, а также совместное обращение о роспуске Минской группы ОБСЕ сыграли решающую роль в обеспечении прочного мира и стабильности в регионе, открыв новую многообещающую главу мира, устойчивого развития и взаимовыгодного сотрудничества пишет глава Азербайджана

Алиев особо отметил роль Белого дома в продвижении мирного процесса на Южном Кавказе, напомнив о подписании Хартии о стратегическом партнерстве, совместной декларации и парафировании соглашения о мире между Азербайджаном и Арменией.

По словам президента, запуск транспортного проекта TRIPP и совместное обращение о роспуске Минской группы ОБСЕ заложили основу для долгосрочной стабильности, экономического развития и закрыли многолетний конфликт в регионе.