Теннисист Медведев больше не сотрудничает с тренером Томасом Юханссоном Теннисист Медведев прекратил сотрудничество с тренером Юханссоном

Москва11 июл Вести.Первая ракетка России Даниил Медведев прекратил сотрудничество со шведским тренером Томасом Юханссоном. Об этом теннисист сообщил на своей странице в социальных сетях.

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Медведев и Юханссон начали работать вместе в сентябре 2025 года. До этого российский теннисист тренировался у француза Жиля Сервара.

В настоящее время 30-летний Медведев занимает девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он завершил выступление на Уимблдоне в третьем круге. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является победа на US Open – 2021.