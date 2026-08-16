Второй круг – и финиш: Джокович неожиданно проиграл Тиранте на старте "Мастерса" Аргентинец Тиранте обыграл серба Джоковича во втором круге турнира турнире в США

Москва16 авг Вести.Сербский теннисист Новак Джокович потерпел поражение от аргентинца Тьяго Агустина Тиранте во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати (Огайо).

Тиранте, который не имел номера посева на соревнованиях, одержал победу со счетом 2:6, 6:4, 6:4. Джокович, который был посеян под третьим номером, завершил выступление на турнире.

В следующем круге аргентинец встретится с испанцем Мартином Ландалусе, также не имеющим номера посева.

Новаку Джоковичу 39 лет, он занимает пятое место в мировом рейтинге. В течение карьеры сербский теннисист завоевал 101 титул ATP, включая 24 победы на турнирах Большого шлема – рекорд среди мужчин, выступающих в одиночном разряде.

Джокович – олимпийский чемпион 2024 года, бронзовый призер Олимпиады-2008 в Пекине и обладатель Кубка Дэвиса (2010). Он также установил абсолютный рекорд по количеству недель (428) на первой строчке мирового рейтинга.

Тьяго Агустин Тиранте, которому 25 лет, занимает в рейтинге ATP 50-ю позицию. На его счету пока нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим достижением аргентинца на турнирах Большого шлема стал выход в третий круг Открытого чемпионата Франции в 2026 году.

Турнир в Цинциннати относится к категории "Мастерс" и считается одним из самых престижных соревнований в теннисе, уступая только турнирам Большого шлема и Итоговому турниру ATP. Соревнования завершатся 23 августа. Призовой фонд турнира составляет 9,4 миллиона долларов.

Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который из-за травмы не смог защитить титул.