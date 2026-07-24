Теннисисты Джокович и Синнер снялись с серии "Мастерс" турнира АТР в Монреале

Теннисисты Синнер и Джокович отказались от участия в серии "Мастерс" в Монреале Теннисисты Джокович и Синнер снялись с серии "Мастерс" турнира АТР в Монреале

Москва24 июл Вести.Итальянец Янник Синнер и серб Новак Джокович отказались от участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Монреале. Об этом сообщается на сайте АТР.

По словам Синнера, он отказался от участия из-за заботы о своем здоровье.

После тщательного рассмотрения всех факторов вместе с моей командой мы приняли трудное решение отказаться от участия в матче в Монреале сказал Синнер

Итальянец подчеркнул, что разочарован пропуском, но с нетерпением ждет возможности вернуться в Монреаль в будущем.

12 июля первая ракетка мира Синнер одержал победу над немцем Александром Зверевым в финале Уимблдона. Встреча завершилась со счетом 6:7 в пользу итальянца.