Москва24 июлВести.Итальянец Янник Синнер и серб Новак Джокович отказались от участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Монреале. Об этом сообщается на сайте АТР.
По словам Синнера, он отказался от участия из-за заботы о своем здоровье.
После тщательного рассмотрения всех факторов вместе с моей командой мы приняли трудное решение отказаться от участия в матче в Монреалесказал Синнер
Итальянец подчеркнул, что разочарован пропуском, но с нетерпением ждет возможности вернуться в Монреаль в будущем.
12 июля первая ракетка мира Синнер одержал победу над немцем Александром Зверевым в финале Уимблдона. Встреча завершилась со счетом 6:7 в пользу итальянца.