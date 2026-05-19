Москва19 мая Вести.Испанский теннисист Карлос Алькарас официально объявил о своем отказе от участия в предстоящем Уимблдонском турнире. Спортсмен пояснил, что решение связано с продолжающимся процессом восстановления после травмы запястья.

На данный момент он не готов к полноценным соревновательным нагрузкам, в связи с чем вынужден полностью пропустить текущий сезон, сообщает "Спорт-Экспресс".

Алькарас подчеркнул особую значимость данных турниров в его карьере и выразил глубокое сожаление по поводу невозможности выйти на корт.

При этом он заверил болельщиков, что реабилитация проходит по намеченному графику, а его команда прилагает все усилия для скорейшего возвращения в тур.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе (США), одержав победу над Алькарасом со счетом 6:3, 7:6 (7:3).