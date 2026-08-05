Москва5 авгВести.Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас отказался от участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс 1000" в американском Цинциннати. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.
В апреле Алькарас травмировал правое запястье и продолжает восстановление после повреждения.
Желаем всего наилучшего нашему чемпиону 2025 года в процессе восстановления. С нетерпением ждем возвращения в следующем годусказано в сообщении
Ранее в нынешнем сезоне из-за травмы Алькарас пропустил два турнира "Большого шлема" - французский "Ролан Гаррос" и британский Уимблдон.