Москва1 сен Вести.Бейсбольный клуб "Нью-Йорк Метс" вручил российскому теннисисту Даниилу Медведеву в качестве подарка ведро с 300 жвачками во время Открытого чемпионата США (US Open) . Об этом сообщает издание Tennis Letter.

Во время матча первого круга против француза Юго Гастона Медведев привлек внимания трибун тем, что активно жевал жвачку во время розыгрышей. По словам спортсмена, во время игр он часто сталкивается с проблемой сильной сухости во рту, а идею жевать жвачку на корте он подсмотрел у профессиональных игроков в бейсбол.

По какой-то причине все они жуют резинку. Я подумал, знаешь что, я проигрываю все матчи. Мне нужно попробовать вести себя, как бейсбольные парни. Мне нужно что-то изменить сказал спортсмен

На официальной странице турнира Большого шлема появилась видеозапись: российский спортсмен с юмором реагирует на щедрый подарок от команды США и говорит, что теперь он обеспечен на весь турнир. Во втором круге его соперником будет американский теннисист Себастьян Горзны.

Ранее сообщалось, что самый титулованный из действующих теннисистов мира серб Новак Джокович вылетел на старте US Open.